Ufficiale: Sarri lo esclude dai convocati | E’ sul mercato!

Ora è ufficiale: il calciatore della Lazio non è stato convocato per il ritiro estivo. La rottura sembra cosa fatta.

La rottura era nell’aria da qualche giorno, con il mancato ritorno a Roma dopo le ferie estive. Ma ora è ufficiale: Luis Alberto rischia seriamente il taglio dalla Lazio a causa del suo comportamento non certo in linea con le aspettative societarie.

Il fantasista spagnolo non si è presentato alle visite mediche di rito dell’altro ieri presso la clinica Isokinetic, nella capitale. Subito si è vociferato di un gesto di protesta di Luis Alberto, voglioso di lasciare la Lazio dopo cinque anni e provare un’esperienza più prestigiosa altrove.

Nessun passo in avanti in queste ore nei rapporti tra Lazio e Luis Alberto. Poco fa infatti i biancocelesti hanno diramato la lista dei convocati di Maurizio Sarri per il ritiro ad Auronzo di Cadore. Oltre ai calciatori impegnati con le Nazionali, spicca l’assenza proprio del numero 10 iberico.

Luis Alberto dunque è stato epurato da questa lista, con la Lazio che ancora non ha emesso comunicazioni ufficiali e formali per giustificare l’assenza del calciatore. Sembra chiaro che l’ex Liverpool possa ormai finire sul mercato in uscita.

Il Milan è uno dei club maggiormente interessati a Luis Alberto, il quale per caratteristiche tecniche sarebbe un ideale sostituto del partente Calhanoglu. Il suo attuale stipendio è anche alla portata delle casse rossonere (2,5 milioni netti), ma non sarà facile trattare con un osso duro come Claudio Lotito.

I convocati di Sarri per il ritiro della Lazio:

Portieri: Adamonis, Alia, Reina, Strakosha

Difensori: Durmisi, Fares, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro

Centrocampisti: Akpa Akpro, Bertini, Cataldi, Escalante, Jony, Leiva, Milinkovic, Shehu, Troise

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Raul Moro, Muriqi