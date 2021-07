Calciomercato Milan – Presi Brahim Diaz e Ballo-Touré | I dettagli

Il Milan ha chiuso due operazioni di mercato in entrata. Torna Brahim Diaz dal Real Madrid e arriva anche Ballo-Touré dal Monaco.

Il Milan ha chiuso un doppio colpo. Infatti, arrivano sia Brahim Diaz che Fodé Ballo-Touré. A darne la notizia è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport.

Il fantasista spagnolo arriverà a Milano sabato. Con il Real Madrid è stato trovato il seguente accordo: prestito biennale da 3 milioni di euro totali (1,5 milioni a stagione) con diritto di riscatto fissato a 22 milioni per i rossoneri e contro-riscatto a favore dei blancos per 27 milioni.

Come Brahim Diaz, anche Ballo-Touré arriverà in Italia sabato. Con il Monaco intesa raggiunta. Il terzino sinistro franco-senegalese arriva dal Monaco per 4 milioni più 500 mila euro di bonus legati alla qualificazione in Champions League alle presenze del giocatore. Sarà il vice di Theo Hernandez, titolarissimo della fascia mancina di Stefano Pioli.

Senza ancora aver effettuato cessioni, il Milan ha già investito oltre 50 milioni per acquistare cinque giocatori di proprietà più Brahim Diaz in prestito oneroso. Si è partiti con Mike Maignan dal Lille per 13 milioni più 2 di bonus, poi c’è stato il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea per circa 29 milioni e l’acquisto di Tonali per altri 7 milioni più 3 bonus. Poi è toccato a Olivier Giroud (1+1) e Ballo-Touré (4+0,5).