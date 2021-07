Champions ed Europa League, finali dal 2022 al 2025: dove si giocheranno

Il Comitato Esecutivo della UEFA ha stabilito quali saranno le sedi delle prossime finali di Champions ed Europa League. Nessuna di esse si svolgerà in Italia.

Nella giornata di oggi il Comitato Esecutivo della UEFA ha comunicato ufficialmente dove si svolgeranno le finali di Champions ed Europa League fino al 2025.

Per quanto concerne la stagione 2021/2022, sono state confermate San Pietroburgo e Siviglia come sedi delle partitissime. Istanbul, che avrebbe dovuto ospitare la finale dell’ultima Champions ed è stata sostituita da Oporto, ospiterà invece il match del 2023 allo stadio Ataturk. Di conseguenza Monaco di Baviera, che doveva ospitarla in quell’anno, slitta al 2025. In mezzo ci sarà la sfida allo stadio Wembley di Londra.

Dublino e Bilbao, che causa Covid-19 non hanno potuto far disputare gare dell’ultimo Europeo, si sono viste assegnare le finali di Europa League del 2024 e del 2025 come riconoscimento per gli sforzi e gli investimenti fatti.

Finali di Champions League 2022-2025

2022: San Pietroburgo (Russia)

2023: Istanbul (Turchia)

2024: Londra (Inghilterra)

2025: Monaco di Baviera (Germania)

Finali di Europa League 2022-2025

2022: Siviglia (Spagna)

2023: Budapest (Ungheria)

2024: Dublino (Irlanda)

2025: Bilbao (Spagna)

