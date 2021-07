Milan, oggi prima uscita contro la Pro Sesto: la probabile formazione

Prima amichevole estiva della stagione per il Milan di Stefano Pioli. Sfida alla Pro Sesto, squadra dell’interland milanese.

Scatta l’ora del primo test ufficiale per il Milan stagione 2021-2022. Dopo circa una settimana di lavoro atletico e allenamenti di gruppo, Stefano Pioli testerà la sua squadra nella sfida odierna contro la Pro Sesto.

La gara è in programma alle ore 17 in punto, sempre presso il campo interno di Milanello. Non vi sarà possibilità per i tifosi rossoneri di assistere dal vivo a questa prima sgambata, ma l’incontro verrà trasmesso in diretta su Milan TV e sul canale Youtube della società.

Il Milan ad oggi è ancora a ranghi ridotti, visto che tra infortunati, nazionali e calciatori appena ingaggiati sono molte le defezioni per mister Pioli. Ma l’allenatore rossonero vuole saggiare le condizioni atletiche dei disponibili e capire chi dei possibili esuberi può ancora far comodo.

La probabile formazione del Milan

Il Milan come detto affronterà questo test contro la Pro Sesto con una formazione improvvisata. Non saranno disponibili per il match i calciatori ancora alle prese con i recuperi fisici, come Zlatan Ibrahimovic o Davide Calabria ad esempio. Out ovviamente gli assenti al ritiro Maignan, Kjaer, Kalulu, Kessie e Rebic, mentre i nuovi innesti Giroud e Brahim Diaz si uniranno al gruppo successivamente.

Pioli dovrebbe schierare il Milan in questo modo: in porta Tatarusanu, difesa a quattro con Conti a destra, Romagnoli e Tomori al centro e Theo Hernandez a sinistra. In mediana Tonali e Bennacer, mentre sulla trequarti agiranno Saelemaekers, Krunic e Castillejo. L’unica punta sarà Leao.

L’undici del Milan: (4-2-3-1) Tatarusanu; Conti, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Saelemaekers; Leao.

Nel corso dell’incontro avranno spazio anche alcuni calciatori pronti a mettersi in mostra in chiave mercato. Come il portiere Plizzari, il centrale Caldara, il mediano Pobega e l’attaccante Hauge, tutti alla ricerca di un nuovo approdo.