Milan, arriva mercoledì: un altro giovanissimo alla corte di Pioli

Warren Bondo presto lascerà il Nancy per approdare al Milan. Le negoziazioni sono ai dettagli finali e il giocatore sarà in Italia a breve.

Salvo colpi di scena, Warren Bondo sarà presto un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero in questi giorni ha intensificato le trattative ed è vicino ad assicurarsi il giocatore.

C’è già l’accordo completo con l’entourage per un contratto di tre anni con opzione per un prolungamento per ulteriori due stagioni. Paolo Maldini e Frederic Massara ora stanno perfezionando l’intesa con il Nancy.

Secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, l’accordo tra Milan e Nancy è quasi fatto. L’operazione si dovrebbe concludere per circa 2 milioni di euro, bonus inclusi. Bondo potrebbe arrivare mercoledì a Milano per svolgere le visite mediche e poi firmare il contratto che lo legherà alla società rossonera.

Il classe 1993 francese era seguito anche da Juventus, Manchester United, Manchester City e altre squadre europee importanti. Il Milan sta sistemando gli ultimi dettagli dell’affare e poi il giovane esterno destro sarà rossonero. Si tratta di un talento che gode di ottima considerazione in Francia. Bravi Maldini e Massara, su segnalazione del capo-scout Geoffrey Moncada, ad anticipare la concorrenza. Si attende la chiusura della trattativa nelle prossime ore.

Warren #Bondo could arrive at Milano next Wednesday. The young midfielder (born in 2003) is almost done to #ACMilan from #Nancy for €2M (bonuses included). He agreed personal terms for a contract until 2024 + option for another 2-years. Rossoneri working to finalize the deal 🔜 https://t.co/eZgkIvTnw5

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 16, 2021