Donnarumma insieme a Berlusconi: “Sempre un onore” – FOTO

L’ex portiere rossonero, in vacanza dopo l’Europeo, posta sui social una foto insieme al presidente Silvio Berlusconi.

Si gode il trionfo all’Europeo Gigio Donnarumma, in attesa di iniziare la sua nuova avventura calcistica in Francia con il Psg. Durante le vacanze l’ex portiere del Milan ha postato sul suo profilo Instagram una foto in compagnia dell’ex presidente rossonero, Silvio Berlusconi. Con la foto è presente una semplice didascalia: “É sempre un onore e un privilegio incontrare il presidente Berlusconi”.

Nello scatto insieme all’attuale patron del Monza in Serie B, si nota anche il tatuaggio che il portiere si fatto per festeggiare la vittoria a Euro 2020.