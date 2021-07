Sportmediaset – Milan, pronto l’adeguamento per Theo Hernandez

I rossoneri hanno intenzione di muoversi per tempo per evitare la beffa. Il PSG infatti ha messo gli occhi sul terzino e vuole strapparlo al Diavolo.

Prosegue il mercato del Milan e di pari passo anche le strategie per blindare i top player già presenti in rosa. Passi avanti sono già stati fatti per quanto riguarda il rinnovo di Franck Kessie. La dirigenza rossonera avrebbe deciso di accontentare il centrocampista ivoriano e di garantirgli i 6 milioni all’anno richiesti. Difficile quindi che il Liverpool possa convincerlo, nonostante la proposta faraonica di 8 milioni.

Non è però finita qui. Le insidie dai top club arrivano anche per un altro elemento fondamentale della squadra di Stefano Pioli, ovvero Theo Hernandez. Il laterale classe ‘ 97 è reduce da due stagioni straordinarie con il Diavolo ma non è stato incredibilmente preso in considerazione da Deschamps per l’Europeo. I rossoneri invece conoscono bene il valore deli giocatore e hanno già iniziato a muoversi per blindarlo.

Via alle trattative

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Sportmediaset su Italia Uno, il club rossonero inizierà a breve la trattativa per l’adeguamento del contratto del terzino francese. Il 24enne guadagna attualmente 1,5 milioni di euro l’anno , una cifra relativamente bassa per le sue qualità e il rendimento mostrato dal calciatore negli ultimi due anni.

L’adeguamento è necessario anche perché c’è da fare attenzione agli attacchi del PSG, il club parigino segue ormai da tempo il laterale rossonero e sogna una coppia di esterni di primissimo livello con Hakimi a destra ed Hernanedz a sinistra. I francesi sarebbero pronti a proporgli un contratto da 5 milioni di euro l’anno.