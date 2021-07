Milan, ufficializzate le amichevoli dell’European Summer Tour 2021

Il Milan, attraverso l’iniziativa Fan Token destinata ai tifosi rossoneri, ha ufficializzato le date delle amichevoli internazionali.

Il Milan ha poco fa pubblicato un comunicato ufficiale per lanciare l’ultima iniziativa dedicata ai propri tifosi, in vista dei prossimi impegni estivi pre-campionato. Il club rossonero e Chiliz, ovvero l’azienda che ha ideato i cosiddetti Fan Token, hanno dato il via al $ACM Fan Token European Summer Tour 2021.

In pratica si tratta di un’iniziativa legata al tour estivo internazionale che il Milan svolgerà in Europa, con alcune amichevoli di prestigio tutte da disputarsi in trasferta. In queste occasioni i tifosi in possesso dei token potranno essere coinvolti con sondaggi e attività di engagement, con in palio premi esclusivi ed esperienze uniche.

Queste le amichevoli ufficializzate nel comunicato AC Milan:

31 Luglio 2021 – AC Milan vs OGC Nice a Nizza, Francia

La prima partita vedrà i Rossoneri affrontare il Nizza sabato 31 luglio all’Allianz Riviera di Nizza. Lo stadio ospita le partite casalinghe del Nizza ed è stato uno degli stadi che hanno ospitato l’Europeo del 2016.

Calcio d’inizio alle 20:30 CEST.

4 Agosto 2021 – AC Milan vs Valencia CF a Valencia, Spagna

I Rossoneri si sposteranno a Valencia mercoledì 4 agosto per giocare contro il Valencia CF nello storico stadio Mestalla. In palio il tradizionale Trofeo Naranja giunto alla 49° edizione.

La partita inizierà alle 20:30 CEST.

8 Agosto 2021 – AC Milan vs Real Madrid CF a Klagenfurt, Austria

Il Milan sfiderà poi il Real Madrid, secondo nel campionato spagnolo la scorsa stagione, a Klagenfurt, in Austria, domenica 8 agosto alle 18:30 CEST.

La partita vedrà due dei club più premiati nella storia del calcio affrontarsi per la #AthletesVersus Cup, a sostegno della onlus Athletes Versus che combatte contro tutte le forme di discriminazione.

14 Agosto 2021 – AC Milan vs Panathinaikos F.C. a Trieste, Italia

Il Tour terminerà allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, dove i Rossoneri affronteranno il Panathinaikos FC, vincitore del massimo campionato greco 20 volte.

Calcio d’inizio alle 20:30 CEST per quello che sarà l’ultimo test per il Milan in vista della prima partita del campionato di Serie A 2021/22 che vedrà i Rossoneri affrontare la Sampdoria in trasferta lunedì 23 agosto.