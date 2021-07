Milan-Modena: le formazioni ufficiali

Annunciata la formazione che partirà titolare nella seconda amichevole del ritiro dei rossoneri. Difesa a tre e Leao in attacco.

Tutto pronto per la seconda amichevole di questo pre-campionato del Milan. Dopo il successo per 6-0 contro la Pro Sesto, la squadra di Stefano Pioli affronta il Modena di Attilio Tesser. La sfida è in programma alle ore 17:00 e verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e Scìky Sport 251. Sarà l’occasione per testare gli altri nuovi arrivi, tra cui l’esterno franco-senegalese Ballo-Touré, arrivato dai francesi del Monaco.

Le formazioni ufficiali

Il Milan ha annunciato la formazione iniziale che affronterà gli emiliani. Pioli partirà con un 3-4-2-1 con Brahim Diaz e Krunic alle spalle di Rafael Leao.

Milan (3-4-2-1): Tatarusanu; Gabbia, Tomori, Romagnoli; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Hernandez, Brahim Diaz, Krunic; Leao