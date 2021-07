Casa Milan, incontro con i dirigenti dello Spezia: le ultime

Poco fa si sono presentati i vertici dello Spezia a Casa Milan, per parlare di alcune possibili trattative di mercato.

Novità attese nel pomeriggio sul fronte cessioni per il Milan. Il club rossonero infatti ha aperto al dialogo con un altro club di Serie A per quanto riguarda alcuni elementi che potrebbero lasciare Milanello nei prossimi giorni. Un mercato, quello in uscita, che ovviamente diventa fondamentale per far spazio nella rosa.

A Casa Milan poco fa si sono presentati infatti i dirigenti dello Spezia, capeggiati dal direttore dell’area tecnica Riccardo Pecini. L’ex responsabile scouting della Sampdoria ha un incontro programmato quest’oggi con i vertici tecnici del Milan.

Ancora difficile intuire quali siano gli obiettivi dello Spezia, che probabilmente vuole tentare di prendere in prestito qualche esubero rossonero. Non è escluso che si possa parlare di Conti o Caldara, i due difensori rientrati al Milan ma ormai non utili alla causa.

La vera impresa per lo Spezia sarebbe la riconferma in prestito di Pobega, che il Milan potrebbe anche valutare per far crescere ulteriormente il classe ’99 con un posto da titolare. Ma non è da escludere che Pecini possa chiedere a Maldini e compagnia il prestito di qualche talento della Primavera. I più seguiti sembrano essere il terzino Kerzek, il fantasista El Hilali e l’attaccante Roback.