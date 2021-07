Dal Brasile: Kaio Jorge ha firmato un pre-contratto con la Juve

Notizia importante dal Brasile: Kaio Jorge avrebbe firmato un pre-contratto con la Juventus. L’attaccante potrebbe arrivare subito

La telenovela Kaio Jorge prosegue. Stando a quanto riportato da Bruno Andrade, giornalista di UOL Esporte, l’attaccante del Santos avrebbe firmato un pre-contratto con la Juventus. Ricordiamo che il calciatore andrà in scadenza di contratto a dicembre e il Milan era in trattativa per l’acquisto a 4 milioni di euro, cifra che non aveva soddisfatto le richieste dei brasiliani. I rossoneri erano però forti del sì dell’attaccante, o almeno questo raccontavano diverse fonti. Il Benfica, invece, aveva l’accordo col Santos per una cifra intorno ai 6 milioni.

La Juve era considerata in terza posizione, interessata all’acquisto soltanto a parametro zero. E le notizie che arrivano adesso dal Brasile confermano proprio questa volontà ma raccontano una novità: anche lo stesso Kaio Jorge, a quanto pare, è convinto di questa opzione. Non è finita, perché secondo il collega brasiliano, ci sarebbero dei discorsi in corso per provare ad anticipare l’arrivo del bomber alla Juve a parametro zero. Con un pre-contratto già firmato, i bianconeri acquisiscono forza in merito a questa possibile trattativa.