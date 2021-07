Sportmediaset – Kessie come Ibrahimovic: la richiesta dell’agente al Milan

Kessie vuole rimanere al Milan, non ci sono perplessità su questo. A breve l’agente incontrerà Maldini e Massara per trovare l’intesa economica.

Importante il messaggio arrivato al Milan dal Giappone, dove Franck Kessie si trova per le Olimpiadi con la sua Costa d’Avorio. Le sue parole hanno fatto chiaramente intendere la sua volontà di rimanere a lungo con la maglia rossonera.

Non ci sono più dubbi su ciò che vuole il centrocampista per il suo futuro. Adesso tocca al club e al suo agente riuscire a trovare l’accordo per il rinnovo di contratto. Oggi Sportmediaset conferma che George Atangana è atteso a ore a Milano, avrà un vertice con Paolo Maldini e Frederic Massara.

Il Milan è pronto a blindare Kessie con un contratto da top player, per ribadire quanto sia importante per la squadra. Il suo procuratore vorrebbe uno stipendio come quello di Zlatan Ibrahimovic, che percepisce circa 7 milioni di euro annui (cifra alla quale arriva con i bonus).

La richiesta è ritenuta un po’ eccessiva dal Milan e dalla proprietà Elliott, che sul tavolo vogliono mettere 5,5-6 milioni con i vari bonus. Da non escludere che il prolungamento contrattuale possa essere di sole due stagioni, dunque fino a giugno 2024. Ad ogni modo, non c’è rischio che il club rossonero perda Kessie. Un’intesa dovrebbe essere raggiunta.