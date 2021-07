Kjaer è a Milanello: primo allenamento della stagione

Il difensore danese Kjaer è finalmente tornato a Milanello. Oggi primo allenamento stagionale per il classe ’89.

La parola eroe è spesso molto abusata nel mondo dello sport. Ma per quanto riguarda l’associazione con Simon Kjaer, non vi sono dubbi o esagerazioni. Il difensore danese è stato a dir poco eroico nel salvare il connazionale Christian Eriksen durante una crisi cardiaca.

Un episodio che lo ha reso immortale nel gotha del calcio. E dopo la esaltante avventura ad Euro 2020, culminata con l’accesso alle semifinali, Kjaer è pronto per una nuova stagione da protagonista. Il centrale classe ’89 è sbarcato oggi a Milanello.

Vacanze meritate ma concluse per Kjaer, che ha già svolto le visite mediche di rito come tutti i suoi compagni. L’ex Atalanta è già sul campo: oggi pomeriggio primo allenamento personalizzato per lui, che dovrà ora mettersi in pari con i rossoneri che si allenano già da settimane.

Kjaer salterà sicuramente il test di domani con il Nizza, ma Pioli è sicuro di averlo a disposizione nelle sfide successive. Inoltre si discuterà a breve del suo rinnovo contrattuale: la scadenza è a giugno 2022, ma il Milan intende trattenerlo come minimo per una stagione ancora, vista la sua enorme leadership difensiva.