Vlasic al Milan, Adani: “Ecco in cosa deve migliorare”

Adani ha espresso la sua opinione su Vlasic, trequartista del CSKA Mosca che il Milan ha messo nel mirino per la sostituzione di Calhanoglu.

In queste settimane si parla molto del possibile trasferimento di Nikola Vlasic al Milan. Non c’è l’accordo con il CSKA Mosca, però il club rossonero non si è ancora completamente arreso.

Il croato si giocherebbe il posto di trequartista titolare con Brahim Diaz, che nella passata stagione ha fatto la riserva ma che in questa spera di avere maggiore spazio. La maglia numero 10 è un grande stimolo per lo spagnolo. Vlasic dovrebbe stare attento alla sua concorrenza nel ruolo.

Daniele Adani, ex calciatore ed ex commentatore di Sky Sport, in un appuntamento della Bobo TV ha espresso il suo pensiero sull’ex Everton: «L’ho seguito sia in Inghilterra che in Russia. È un calciatore di qualità, ma che deve migliorate su tanti aspetti. Sa interpretare il ruolo di trequartista moderno, però deve mettere più grinta e concentrazione nelle sue prestazioni».

Secondo Adani, a livello mentale Vlasic deve fare dei miglioramenti per diventare un giocatore maggiormente incisivo. A livello tecnico e tattico ha delle doti notevoli, su altri aspetti deve progredire.

Il classe 1997 nato a Spalato vorrebbe trasferirsi al Milan, mettendosi alla prova in un campionato molto più impegnativo di quello russo. La Serie A e la maglia rossonera lo motiverebbero ad elevare il suo livello. La trattativa al momento è bloccata. Sullo sfondo c’è lo Zenit San Pietroburgo, pronto a mettere sul tavolo 25 milioni di euro cash per comprarlo. La proposta di prestito con diritto di riscatto avanzata da Paolo Maldini è stata bocciata dal CSKA Mosca, che vorrebbe almeno l’obbligo di acquisto del cartellino.