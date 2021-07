Giroud gol al Nizza, il Milan lo celebra: “Non male, Oli”

Soddisfazione in casa Milan per la prima rete rossonera di Giroud, che ha timbrato il cartellino all’esordio con la squadra di mister Pioli.

Ci ha messo circa cinque minuti Olivier Giroud per segnare il suo primo gol con la maglia del Milan. Il centravanti francese ha segnato un bel gol di testa, permettendo alla squadra di pareggiare 1-1 a Nizza.

Niente male come debutto per l’ex Chelsea, che ha subito onorato il numero 9 che ha sulle spalle. Ovviamente ci si attendono reti soprattutto nelle partite ufficiali, quelle che contano di più. Ma il nuovo acquisto rossonero si è ben presentato e ha grande voglia di dimostrare che il club ha fatto bene a puntare su di lui.

Il Milan sui suoi profili ufficiali presenti sui social network ha celebrato il gol di Giroud pubblicando una sua foto e il seguente commento: “Non male, Oli“.

I tifosi milanisti sono felici di aver visto subito in gol l’attaccante, il cui minutaggio in campo dovrebbe aumentare già dalla prossima amichevole del 4 agosto allo stadio Mestalla di Valencia. In attesa del pieno recupero fisico di Zlatan Ibrahimovic, mister Stefano Pioli deve lavorare per inserire al meglio la punta francese nei suoi meccanismi di gioco.