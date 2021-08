Calciomercato Milan – Kaio Jorge alla Juve: comunicato ufficiale del Santos

Il Santos ha emesso un comunicato ufficiale per confermare la cessione di Kaio Jorge alla Juventus. Anche il Milan era interessato all’attaccante.

Il futuro di Kaio Jorge sarà in Italia. Niente Milan, com’è ormai chiaro, giocherà nella Juventus. Il Santos ha emesso un comunicato ufficiale per confermare le indiscrezioni delle ultime ore:

«Il Santos FC e la Juventus hanno stipulato un accordo per l’attaccante Kaio Jorge questo lunedì (2 agosto). La squadra italiana ha accettato i termini e il giocatore verrà ora rilasciato per giocare in Europa. La Juventus ha raggiunto le condizioni che ci presentavamo e che riteniamo fossero le migliori in quel momento per il Club, visto lo scenario che ci siamo trovati. In bocca al lupo a Kaio Jorge, un altro ragazzo che speriamo segua bene la sua strada».

Dopo giorni di trattative, il Santos ha accettato l’offerta della Juventus e dovrebbe incassare circa 4 milioni di euro totali, bonus inclusi. L’attaccante brasiliano firmerà un contratto di cinque anni. Previsto il pagamento di alcuni milioni di commissione agli agenti.

Anche Milan, Benfica e Monaco hanno provato ad assicurarsi Kaio Jorge. Ma il calciatore e il suo entourage alla fine hanno preferito la Juve. Il Santos sperava di incassare qualcosa di più per la cessione del cartellino, ma la scadenza del contratto fissata per dicembre 2021 ha messo il club brasiliano con le spalle al muro.