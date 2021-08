Milan Femminile, ufficiale: Jane ha rinnovato il suo contratto

Refiloe Jane, talentuosa centrocampista sudafricana, ha rinnovato il suo contratto con il Milan. Il comunicato ufficiale club

Tanti nuovi innesti e importanti rinnovi sul versante femminile rossonero. Dopo l’annuncio del rinnovo del portiere Korenciova, oggi è arrivato quello di Refiloe Jane. La centrocampista sudafricana classe 1992 ha prolungato il suo contratto in rossonero e quindi giocherà alla corte di Maurizio Ganz anche la prossima stagione. Jane rappresenta un importante titolare per il Milan Femminile, che vanta talento e visione di gioco. Arrivata in rossonero nel 2019 dall’Australia è pronta a continuare il suo percorso e a dare un mano alla Prima Squadra Femminile di Ganz.

Questa la nota ufficiale dell’AC Milan che comunica il rinnovo di contratto di Jane:

