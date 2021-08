Mike Maignan e gli altri: tutti i portieri del Milan nel nuovo millennio

L’addio di Donnarumma apre un nuovo ciclo nel ruolo di portiere titolare del Milan. Da inizio millennio sono stati 16, in totale, i portieri presenti nell’organico rossonero

Con l’esordio in amichevole contro il Nizza, Mike Maignan ha inaugurato il dopo Donnarumma, avviando di fatto un nuovo ciclo tra i pali rossoneri. Un ruolo, quello del portiere, che ha impegnato relativamente il Milan sul mercato nelle passate stagioni nelle quali si è puntato all’acquisto delle riserve dell’insostituibile Gigio, stabilmente titolare dall’ottobre 2015quando ha esordito in campionato con Mihajlovic in panchina.

In quell’occasione, il nuovo portiere del PSG tolse il posto da titolare all’ultimo portiere acquistato dal Milan prima di Maignan ovvero Diego Lopez arrivato dal Real Madrid nell’estate 2014. Prima di lui, per le precedenti stagioni si erano alternati tra i pali Abbiati e Dida, entrambi protagonisti del ciclo vincente di Ancelotti con Christian assente però in occasione del secondo trionfo Champions contro il Liverpool ad Atene. Tre anni dopo, tuttavia, Abbiati è stato il portiere titolare dell’ultimo Scudetto del Milan vinto con Allegri nella stagione 2010-2011.

Leggi anche

Milan, tutti i portieri del nuovo millennio

Valerio Fiori è stato tra i portieri più longevi presenti nell’organico del Milan. Da terzo portiere è stato rossonero dal 1999 al 2008 per entrare a far parte dello staff tecnico come preparatore. E’ stato due volte rossonero, Marco Storari, al Milan prima e dopo l’esperienza con la Juventus. Quattro stagioni per Marco Amelia, un altro dei più presenti come Antonio Donnarumma, terzo portiere dall’estate 2017, quella del rinnovo di Gigio con Fassone e Mirabelli.

Tre annate per Zeljko Kalac, campione d’Europa nel 2007. Prestiti e ritorni anche per Gabriel. Poche presenze anche per Reina e Flavio Roma. Una sola partita, da subentrato, per Begovic. E’ durata pochissimo l’esperienza del greco Eleftheropoulos, impegnato solo in alcune amichevoli estive nell’estate 2005. Finalmente un ruolo stabile in organico per Alessandro Plizzari. Il classe 2000 sarà il terzo portiere nella stagione appena cominciata. Plizzari è nato quando Sebastiano Rossi, portiere del Milan campione d’Europa 1994 e detentore del record di imbattibilità prima di Buffon, si appresta a chiudere la sua carriera in rossonero.

Di seguito l’elenco completo di tutti i portieri del Milan dalla stagione 1999-2000

1999-2000: Abbiati, Rossi, Fiori

2000- 2001: Abbiati, Rossi, Fiori

2001-2002: Abbiati, Rossi, Fiori

2002-2003: Dida, Abbiati, Fiori

2003-2004: Dida, Abbiati, Fiori

2004- 2005: Dida, Abbiati, Fiori

2005- 2006: Dida, Kalac, Fiori, Eleftheropoulos ceduto subito in estate

2006- 2007: Dida, Kalac, Fiori, Storiari acquistato a gennaio ’07

2008-2009: Dida, Abbiati, Kalac

2009-2010: Dida, Abbiati, Roma, Storari ceduto a gennaio 2010

2010-2011: Abbiati, Amelia, Roma

2011-2012: Abbiati, Amelia, Roma

2012-2013: Abbiati, Amelia, Gabriel

2013-2014: Abbiati, Amelia, Gabriel

2014-2015: Diego Lopez, Abbiati, Agazzi

2015-2016: G.Donnarumma, Diego Lopez, Abbiati

2016-2017: G.Donnarumma, Gabriel, Storari

2017-2018: G.Donnarumma, A.Donnarumma, Storari, Gabriel ceduto sessione invernale

2018-2019: G.Donnarumma, Reina, A.Donnarumma

2019-2020: G.Donnarumma, A.Donnarumma, Reina ceduto a gennaio ’20, Begovic

2020-2021: G.Donnarumma, Tatarusanu, A.Donnarumma

2021-2022: Maignan, Tatarusanu, Plizzari