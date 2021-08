Milan Femminile, vittoria in amichevole sull’Olimpia Lubiana

Continua la preparazione positiva delle ragazze di Maurizio Ganz nel ritiro estivo in Friuli Venezia-Giulia.

Prosegue a passi spediti la preparazione estiva del Milan Femminile. La squadra di Maurizio Ganz è attesa da una stagione davvero importante, visto che oltre all’obiettivo campionato ci sarà anche la prima storica apparizione nella Women Champions League.

Oggi amichevole positiva per il Milan contro le slovene dell’Olimpia Lubiana. Sui colli di Tarvisio, nel ritiro friulano, le rossonere hanno battuto le rivali oggi pomeriggio con il punteggio di 2-1. Vittoria di misura ma meritata, nonostante il turnover effettuato all’inizio da mister Ganz.

Le reti del successo sono state messe a segno da Refiloe Jane, che ha così celebrato il rinnovo di contratto siglato ufficialmente ieri, e dalla nuova arrivata Lindsay Thomas, attaccante francese ingaggiata dalla Roma. Buone soluzioni offensive e panchina lunga e abbondante per il Milan.

Il prossimo impegno amichevole sarà un test di tutto rispetto, l’8 agosto sul campo dell’Atletico Madrid. Ma la testa delle rossonere è concentrata già sul 17 agosto: debutto nella WCL, con lo spareggio già decisivo contro lo Zurigo, match valido per il primo turno di qualificazione.

#ACMilan 2️⃣-1️⃣ Olimpija Ljubljana

The Rossonere continue their pre-season with a win sealed by Thomas and @fifinhojane ✌️

Le rossonere proseguono l’avvicinamento alla #WUCL con una vittoria contro l’Olimpia Lubiana ✌️#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/beaK9TgnGm

— AC Milan (@acmilan) August 3, 2021