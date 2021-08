Milan, cessione confermata: domani le visite mediche

Arrivano le conferme: il calciatore domani lascerà sicuramente il Milan e si trasferirà nella società neopromossa.

Tutto ormai fatto. Il Milan è pronto a chiudere un’altra operazione in uscita. In partenza c’è uno dei diversi esuberi della propria rosa, che ha bisogno di cambiare aria e di ottenere minutaggio. Cose che difficilmente poteva ottenere in rossonero.

Il calciatore in partenza è Mattia Caldara. Niente di nuovo, visto che la trattativa per il suo trasferimento al Venezia era già ben avviata da giorni. Il centrale classe ’94 ha detto sì alla proposta della squadra lagunare neo-promossa, sposando il progetto di Paolo Zanetti.

Caldara arriverà in prestito dal Milan, anche se i dettagli sulla durata del titolo temporaneo devono essere ancora confermati. Intanto Gianlucadimarzio.com ha fatto sapere che domattina Caldara sarà a Venezia ed effettuerà le visite mediche di rito.

Leggi anche > Milan Femminile, svelato il calendario 21-22

Le visite saranno un passaggio chiave per la definizione del trasferimento. Caldara infatti ha spesso sofferto di problemi fisici e muscolari, come la lacerazione del tendine rotuleo l’anno scorso, durante la stagione in prestito all’Atalanta.

Il Venezia vuole togliersi ogni dubbio sulle condizioni del difensore prima di annunciare il suo ingaggio. Ma pare che l’ex atalantino, in questa fase di ritiro con il Milan, abbia dimostrato di stare bene e di aver pienamente recuperato dagli affanni recenti.

Caldara resta un rimpianto per il club rossonero. Giunto nel 2018 a Milanello, all’interno dell’affare con la Juve per Bonucci e Higuain, doveva essere un pilastro della difesa. Invece gli infortuni lo hanno letteralmente escluso dalla prima squadra del Milan e non è mai riuscito ad imporsi.