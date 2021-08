Champions League, presentata la squadra di Amazon

C’era curiosità nel conoscere la squadra di Amazon Prime Video, che commenterà la Uefa Champions League, il mercoledì. Presente anche Clarence Seedorf

Inizia una nuova era per la visione del calcio in Italia. Anche Amazon Prime Video trasmetterà la Uefa Champions League. I clienti Prime potranno assistere al miglior match del mercoledì.

Come annunciato stamani, le telecronache saranno affidate a Sandro Piccinini, per la felicità di tutti i suoi fan: “Sono molto emozionato e voglioso di cominciare, era una proposta irrifiutabile. E’ una grande azienda e per me c’è stato il richiamo della foresta, ovvero la Champions League”.

Come riporta CalcioeFinanza, la squadra di Amazon Prime Video, che sarà in studio nel pre e post partita, condotto da Giulia Mizzoni, che avrà al suo fianco Alessia Tarquinio e Marco Cattaneo, sarà composta da diversi ex calciatori.

Tra questi l’ex Milan, Clarence Seedorf, entusiasta per questa nuova avventura: “Mi sono sempre divertito molto nel fare l’opinionista, portando dei pensieri che la gente non può immaginarsi”.

Ci sarà anche Julio Cesar: “Per me sarà la seconda esperienza come commentatore, spero di fare bene e ringrazio Amazon per l’occasione”.

A completare la squadra, Federico Balzaretti, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Luca Toni e l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che si occuperà della moviola.