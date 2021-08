Valentino Rossi si ritira, messaggio di Romagnoli: “Grazie leggenda!”

Alessio Romagnoli ha voluto dedicare un proprio pensiero a Valentino Rossi, pilota MotoGP che ha annunciato il suo ritiro per fine 2021.

Giovedì 5 agosto 2021 è una data che gli appassionati di motociclismo non dimenticheranno, perché è quella in cui Valentino Rossi ha annunciato il proprio ritiro dalla MotoGP.

A 42 anni il nove volte campione del mondo ha deciso di dire basta con le corse motociclistiche. Completerà l’attuale campionato con la Yamaha M1 del team Petronas SRT e poi smetterà con la top class del Motomondiale. Non finirà, però, di essere un pilota visto che ha già annunciato di voler correre con le automobili. Ci sono alcune competizioni, come la 24 Ore di Le Mans, che gli piacerebbe disputare in futuro.

Intanto in queste ore sono tanti i messaggi di affetto e gratitudine che Valentino Rossi sta ricevendo tramite i social network. Colleghi, ex rivali, amici, tifosi e altre persone hanno voluto dedicargli delle parole per celebrarlo dopo una lunga carriera fatta di tante vittorie.

Anche Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, ha pubblicato un post per il Dottore. Ha scritto: «LEGGENDA! IDOLO! ICONA! Grazie @valeyellow46 per aver reso le mie, ma anche quelle di milioni di persone, domeniche indimenticabili.

Sei lo sportivo che più di tutti ho ammirato. Grazie».

Romagnoli, come moltissimi altri, è un fan di Rossi e ha seguito le sue imprese in pista in tutti questi anni di carriera. Ha pubblicato anche una foto in cui sono insieme.