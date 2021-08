Bennacer, ufficiale: negativo al Covid-19, può riprendere gli allenamenti

Comunicato ufficiale del Milan: Bennacer è risultato negativo al tampone e può riprendere gli allenamenti

Bennacer torna a disposizione di Stefano Pioli dopo la positività al Covid della scorsa settimana. Come comunicato dal Milan in questi minuti, il centrocampista è risultato negativo all’ultimo tampone, si è sottoposto a tutti gli esami ed è autorizzato a riprendere gli allenamenti con la squadra. Chiaramente non sarà oggi fra i convocati per l’amichevole contro il Real Madrid ma potrebbe rientrare per le prossime partite. Ecco il comunicato dei rossoneri: “AC Milan comunica che Ismaël Bennacer è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore si è sottoposto a screening medico ed è autorizzato a riprendere gli allenamenti“.