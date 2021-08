Real Madrid-Milan, i convocati di Pioli: torna Kjaer

La lista dei convocati di mister Pioli per la sfida di questa sera in Austria, tra il suo Milan ed il forte Real Madrid.

Grande attesa per il test match di questa sera a Klagenfurt, in Austria. Il Milan se la vedrà in amichevole contro il glorioso Real Madrid, tra l’altro guidato da una vecchia conoscenza. Sarà sfida a Carlo Ancelotti, vera e propria leggenda rossonera.

Intanto Stefano Pioli poco fa ha ufficializzato la lista dei convocati del Milan per la gara odierna. Ancora out gli assenti noti: Kessie è ancora in ferie, Bennacer bloccato dal Covid-19 e Ibrahimovic ancora alle prese con il percorso di recupero.

Prima convocazione estiva per Simon Kjaer. Il difensore danese torna a disposizione di mister Pioli dopo l’incredibile Europeo con la sua Danimarca. Anche se il classe ’89 potrebbe inizialmente partire dalla panchina, lasciando spazio a Tomori e Romagnoli.

I convocati del Milan:

PORTIERI

Maignan, Plizzari, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Castillejo, Di Gesù, Díaz, Krunić, Pobega, Robotti, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Leão, Maldini, Rebić.