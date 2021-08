Ex Milan – Bojan Krkic va in Giappone: giocherà con Iniesta

Futuro in Giappone per Bojan Krkic, attaccante che in passato ha giocato anche con Barcellona e Milan. Una carriera non andata secondo i piani.

La carriera di Bojan Krkic proseguirà in Giappone. In queste ore è stato ufficializzato il suo trasferimento al Vissel Kobe, squadra nella quale gioca una leggenda come Andres Iniesta.

L’attaccante spagnolo ha firmato un contratto fino a giugno 2023 e troverà anche altri ex Barcellona: Thomas Vermaelen e Sergi Samper. Attualmente il Vissel Kobe è terzo nella classifica della J1 League, il massimo campionato giapponese. Sono ben 17 i punti di distanza dalla capolista Kawasaki Frontale.

Bojan Krkic è reduce da un’esperienza nella Major League Soccer con il Montreal Impact. 31 presenze, 7 gol e 4 assist nell’anno e mezzo trascorso nella squadra canadese. Era rimasto svincolato a gennaio 2021 e ha atteso diversi mesi prima di accettare un’offerta. Riparte dal Giappone.

L’attaccante classe 1990 è uno dei tanti talenti cresciuti nel vivaio del Barcellona e sembrava destinato a diventare un campione. Tuttavia, la sua carriera non ha preso la giusta direzione. Anche i prestiti alla Roma e al Milan sono risultati abbastanza fallimentari. Poi ha giocato con Ajax, Stoke City, Mainz e Alaves prima di approdare in MLS nel 2019.

Con la maglia del Milan collezionò 27 presenze, 3 gol e 3 assist. Al termine della stagione 2012/2013 il suo cartellino non venne riscattato. Krkic oggi ha quasi 31 anni e ha deciso di provare un’avventura in Asia, approdando in Giappone. Sotto la guida di Iniesta non dovrebbe metterci troppo ad ambientarsi nel Vissel Kobe.