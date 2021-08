Milan, arriva la conferma sul trequartista: ostacolo concorrenza

Arriva la conferma di Gianluca di Marzio sull’interesse del Milan per Yacine Adli, trequartista del Bordeaux. I dettagli dell’esperto di mercato

Non si placa la caccia al nuovo trequartista da parte di Maldini e Massara. I due dirigenti rossoneri stanno sondando diverse piste per regalare il miglior innesto a Stefano Pioli come sostituto di Hakan Calhanoglu. I nomi più discussi sono sicuramente quelli di Nikola Vlasic, Isco, James Rodriguez, Hakim Ziyech e Josip Ilicic.

Di questi, il più vicino a vestire la maglia rossonera è lo sloveno dell’Atalanta, dato che ha espresso la chiara intenzione di legarsi al Milan. Il club rossonero vuole però prima valutare opzioni migliori sotto diversi punti di vista. E nelle ultime ore è saltato fuori un nome molto interessante.

Si tratta di Yacine Adli, centrocampista offensivo del Bordeaux con contratto in scadenza nel 2023. Nella giornata di oggi una clamorosa notizia è filtrata dalla Francia, ovvero che il Milan avrebbe già avanzato una prima offerta di 12 milioni di euro al club francese per ottenere il cartellino del giocatore a titolo definitivo. Stasera è arrivata la conferma dell’interesse del Milan per Adli direttamente da Gianluca Di Marzio.

Interesse per Adli, il Milan lo vuole a titolo definitivo

Adli, omonimo dell’esterno del Tolosa seguito dal Milan in passato, è un classe 2000 di assoluta prospettiva. Cresciuto nelle giovanili del PSG si è conquistato la titolarità al Bordeaux. L’interesse del Milan è stato confermato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Il noto giornalista ha confermato che il profilo di Adli è sotto osservazione della dirigenza milanista che vorrebbe acquisirlo soltanto a titolo definitivo e alle proprie condizioni.

Un affare non semplice, dato che il Milan deve fare i conti con una folta concorrenza. A sottolineare la qualità del trequartista francese è la fila di pretendenti di lusso al suo cartellino. Tottenham, Arsenal e Lille sarebbero sulle sue tracce e si sa, ai rossoneri non piace partecipare ad aste. È molto probabile che il Milan tenti l’anticipo nell’immediato.

L’acquisto di Yacine Adli, altro giovanissimo insieme a Brahim Diaz, non escluderebbe l’arrivo di un altro innesto per la trequarti, con più esperienza maturata sul campo. Il nome di Hakim Ziyech rimane il preferito di Maldini e Massara, data anche la prerogativa di saper giocare sulla fascia destra. Da valutare se a fine agosto il Chelsea sarà disposto ad aprire al prestito.