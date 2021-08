Hauge, il padre ringrazia Milan e tifosi: il bel messaggio social

Il padre di Hauge ha scritto un bel post su Twitter per ringraziare il Milan e i tifosi rossoneri. Il talento norvegese è volato in Germania.

Jens Petter Hauge da oggi si è ufficialmente trasferito all’Eintracht Francoforte. Operazione in prestito con obbligo di riscatto che si attiva al raggiungimento di alcune specifiche condizioni.

Il Milan aveva bisogno di cedere qualcuno per “fare cassa” e Stefano Pioli non riteneva indispensabile l’esterno offensivo norvegese. La società lo ha inserito nella lista di coloro che potevano essere ceduti in questa sessione estiva del calciomercato e ha valutato le varie offerte. L’Eintracht Francoforte ha avuto la meglio sulle altre squadre interessate.

Hauge è grato al Milan per l’opportunità che gli ha dato, portandolo dal Bodo/Glimt in uno dei maggiori club mondiali. E gratitudine l’ha mostrata anche il padre Jang Ingvald, che su Twitter ha scritto un bel post molto apprezzato dai tifosi rossoneri: «Quando Jens è passato al Milan è stato un sogno diventato realtà. Ora c’è una nuova avventura. L’Eintracht Francoforte è la mossa giusta. Tanti auguri al Milan e ai milanisti. Grazie per tutto l’amore e il supporto. Stagione importante in vista: Serie A e Champions League. Sempre Milan».

Jens Petter joining @acmilan was a dream come true.

Now there is a new adventure. @sge is the right move.

Best wishes to @acmilan and all the milanisti ❤🖤

Thank you for all the love and support. ❤🖤

Stagione importante in vista: Serie A e CL.💪 Sempre Milan. pic.twitter.com/3KJe9mJUwg

— Jan Ingvald Hauge (@JanIngvald) August 10, 2021