Kessie rientrato a Milanello: “Ritorno in famiglia”. Ora il rinnovo

Kessie felice di essere tornato a Milanello ad allenarsi con la squadra di mister Pioli. Adesso il Milan deve pensare a chiudere il rinnovo.

La giornata di oggi a Milanello è stata importante, perché c’è stato il rientro di Ismael Bennacer dopo la positività al Covid-19 e anche quello di Franck Kessie dopo le Olimpiadi.

Il centrocampista ivoriano, conclusa l’esperienza a Tokio con la sua nazionale, ha fatto un po’ di vacanza e adesso è tornato agli ordini di Stefano Pioli. Sicuramente fondamentale la sua presenza in gruppo, considerando che è uno dei pilastri.

Il rientro di Kessie a Milano dovrebbe coincidere anche con un’accelerata della trattativa per il rinnovo. Il suo contratto scade a giugno 2022 e il club rossonero deve trovare quanto prima l’accordo con l’agente George Atangana. Il giocatore dalle Olimpiadi aveva detto di voler rimanere al Milan e di essere pronto a sistemare tutto una volta tornato in Italia. Si attendono novità a giorni.

Kessie intanto ha pubblicato sui social network delle foto del suo rientro in gruppo a Milanello. E ha scritto: “Ritorno in famiglia“. Bella frase di Franck, che ritiene il Milan una sua seconda famiglia. Un concetto espresso anche da diversi altri compagni, che come lui si trovano molto bene nel gruppo guidato da mister Pioli. Questo è stato un punto di forza decisivo per la crescita generale della squadra nell’ultimo anno e mezzo.