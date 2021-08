Kessie infortunato, il Milan accelera per un nuovo mediano: contatti avviati

Kessie si è fatto male e il Milan presto potrebbe prendere un nuovo centrocampista. Oltre ad Adli, potrebbe arrivare un giocatore più muscolare.

Il Milan perde Franck Kessie per infortunio muscolare. Non dovrebbe rimanere fuori a lungo, però non è escluso uno stop di circa un mese con rientro dopo la sosta. Si tratta di uno stiramento al flessore e lo staff farà rientrare il giocatore solo quando sarà al 100%.

Kessie è un elemento fondamentale della squadra e vanno evitate ricadute. Intanto il club rossonero potrebbe accelerare per l’acquisto di un nuovo centrocampista. È nota l’esistenza della trattativa con il Bordeaux per Yacine Adli, ma Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero prendere anche un mediano con caratteristiche più simili a quelle di Kessie.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Vito Angelè, il Milan avrebbe ripreso i contatti per il ritorno di Tiemoué Bakayoko. Il francese classe 1994 ha indossato la maglia rossonera nella stagione 2018/2019, quando arrivò in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il cartellino non venne comprato e il Diavolo due anni dopo sta ripensando a lui.

Bakayoko ha un contratto in scadenza a giugno 2022, però il Chelsea non fa regali. Sulle tracce dell’ex centrocampista del Monaco ci sono anche Lione e Napoli. Proprio a Napoli ha giocato nell’ultima annata. Vedremo se sarà lui ad approdare a Milanello prossimamente.