Milan, Ibrahimovic sta sempre meglio: “Muovo le montagne” | VIDEO

Ibrahimovic tramite i social network fa vedere che le sue condizioni fisiche sono in miglioramento. Ha pubblicato un video con un commento dei suoi.

Servirà ancora del tempo prima di rivedere Zlatan Ibrahimovic in campo. Probabilmente ciò avverrà solamente dopo la sosta. Lo staff del Milan non vuole forzare i tempi, onde evitare pesanti ricadute.

Comunque il recupero procede positivamente, non ci sono intoppi rispetto ai piani previsti. Ovviamente si sperava in un rientro anticipato, però alla fine verrà seguita la tabella iniziale e il centravanti svedese tornerà solo quando sarà veramente al 100%.

Intanto oggi, visto che non è a Trieste per l’amichevole contro il Panathinaikos, Ibrahimovic ha pubblicato un video nel quale lo si vede in bicicletta in montagna. Nel post ha anche scritto “Io muovo le montagne“. La consueta modestia che lo caratterizza. Forza Zlatan, ti aspettiamo in campo!