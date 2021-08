Milan-Panathinaikos, i convocati di Pioli: torna Bennacer, out Kessie

Pubblicata la lista dei convocati del Milan per l’incontro amichevole di questa sera contro i greci del Panathinaikos.

Grande attesa ed interesse per l’ultima prova generale estiva del Milan. Tra circa una settimana si farà sul serio, col debutto in campionato, dunque oggi contro il Panathinaikos la squadra rossonera dovrà testare in maniera importante il proprio stato di forma.

Stefano Pioli probabilmente proverà l’undici titolare che ha in mente per il debutto stagionale a Marassi. Intanto il mister rossonero ha ufficializzato l’elenco dei convocati per l’amichevole di Trieste delle ore 20:45.

Fuori dalla lista gli infortunati Kessie e Ibrahimovic. I due titolarissimi salteranno sicuramente l’avvio del campionato, per ripresentarsi dopo la sosta. Resta a Milanello pure Andrea Conti: il terzino è fuori dal progetto ed in attesa di un trasferimento.

Torna a disposizione invece Ismael Bennacer, dopo il contagio al Covid-19. Presenti a Trieste anche altri elementi che potrebbero partire entro fine agosto, come il richiestissimo Pobega e lo spagnolo Castillejo, che piace ad alcuni club spagnoli.

I convocati del Milan contro il Panathinaikos:

PORTIERI

Maignan, Plizzari, Tatarusanu

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Tomori

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Brahim Diaz, Castillejo, Krunic, Pobega, Saelemaekers, Tonali

ATTACCANTI

Capone, Giroud, Leao, Maldini, Rebic