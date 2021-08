Puma, domani evento di presentazione per la terza maglia Milan

Domani programmato un evento in streaming per presentare tra le altre anche la terza maglia del Milan.

Nei giorni scorsi il Milan ha già fatto trapelare le prime indiscrezioni ufficiali sulla terza maglia da gioco per la stagione 2021-2022. Sarà un completo nero con bande rosse, come ormai da tradizione a livello cromatico. Ma si presentano diverse novità a livello di design.

A presentare definitivamente tale divisa sarà la Puma, ovvero lo sponsor tecnico che veste il Milan dal 2018. La nota azienda tedesca ha scelto di organizzare un evento in streaming previsto per domani alla ore 19, sul canale Youtube proprio di Puma.

Get an exclusive first look at our new Third kit during @pumafootball‘s collective kit launch at 19:00pm CEST on August 18th…LIVE on PUMA’s YouTube channel#PUMATHESHOW pic.twitter.com/Xxwo74Kc35

— AC Milan (@acmilan) August 17, 2021