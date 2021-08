Ex Milan – Antonio Donnarumma riparte dalla Serie C

Il fratello maggiore di Gigio ha lasciato il Milan a parametro zero. A breve firmerà per un club che milita in C.

Se Gianluigi Donnarumma ha trovato immediatamente un ingaggio top dopo aver lasciato il Milan, accasandosi nel supersonico PSG in Francia, suo fratello ha invece faticato a reperire una soluzione per proseguire la propria carriera dopo l’esperienza rossonera.

Antonio Donnarumma ha chiuso l’avventura a Milanello il 30 giugno scorso, per fine contratto. L’ex terzo portiere rossonero non ha rinnovato, ma ha penato per trovare una squadra pronta ad ingaggiarlo. Il classe ’90 giocherà nel Padova, in Serie C.

Il club veneto ha deciso di puntare su Antonio, come confermato oggi da Gianlucadimarzio.com. Donnarumma tornerà dunque a ricoprire il ruolo si primo portiere, seppur in una categoria inferiore rispetto a quella bazzicata negli ultimi anni.

In passato si era vociferato di un possibile approdo alla Juventus per Donnarumma, come nuovo portiere della selezione Under-23. Invece il numero uno campano giocherà con ogni probabilità a Padova, in un club che sta costruendo la squadra ideale per tentare la promozione in Serie B.