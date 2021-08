Champions League femminile, Hoffenheim-Milan 2-0: rossonere eliminate

Il Milan chiude qui il suo percorso nella Champions League femminile. Rossonere sconfitte questa sera dall’Hoffenheim per 2-0

Si ferma subito il percorso del Milan femminile in Champions League. Dopo aver superato lo Zurigo al primo turno, la squadra di Maurizio Ganz ha perso questa sera contro l’Hoffenheim la finale del primo turno, valida per l’accesso alla fase successiva della competizione. 2-0 il risultato finale in favore delle tedesche, in rete Brand e Hartling. Si ferma qui il cammino europeo delle rossonere, ma la stagione è appena iniziata e ci sono tanti altri traguardi da raggiungere.