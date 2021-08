Castillejo, offerta del Getafe per l’acquisto a titolo definitivo: i dettagli

Giunta dalla Spagna la tanto attesa offerta per l’esterno del Milan. Ora si attende la risposta della dirigenza rossonera

Si muove anche in uscita il mercato della squadra di Stefano Pioli. Secondo il noto giornalista spagnolo Diego Garcia, Maldini e Massara hanno ricevuto un’offerta ufficiale per l’esterno destro del Milan. I due dirigenti rossoneri, con la sua possibile cessione, potrebbero buttarsi a capofitto sull’acquisto per la trequarti.

“Il Milan potrebbe accettare. In Spagna sono ottimisti”, scrive così sul suo profilo Twitter il giornalista sportivo Diego Garcia. Con la partenza di Castillejo ci sarebbe più spazio sulla fascia per Saelemaekers e Florenzi con il sempre più probabile colpo dietro la punta, in attesa di aggiornamenti su Junior Messias.

Milan, offerta dalla Spagna per Castillejo

“Il Getafe ha offerto 8 milioni di euro al Milan per Samuel Castillejo”, riporta Diego Garcia: un’offerta che la dirigenza del Milan aspettava da tempo. Maldini e Massara chiedevano per la cessione dello spagnolo una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

I dirigenti del Getafe sono molto ottimisti per la chiusura dell’affare, Castillejo sarebbe felice di tornare in patria e per il Milan sarebbero soldi importanti da reinvestire negli ultimi colpi della sessione estiva di mercato. Insomma, tutti ci ricaverebbero qualcosa da questa trattativa. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulla vicenda, con la risposta della società rossonera all’offerta del Getafe.