Casa Milan, incontro in sede con l’agente Tinti

Poco fa è giunto a Casa Milan per un incontro con la dirigenza il noto agente italiano Tullio Tinti, che vanta diversi assistiti.

Altra giornata di incontri dal vivo per il Milan. Poco fa, come segnalato dall’emittente Radiorossonera, è stato avvistato in sede a via Aldo Rossi un noto procuratore italiano. Si tratta dell’agente Tullio Tinti, uno dei più esperti del settore.

Tinti è giunto a Casa Milan per un colloquio con la dirigenza rossonera. Diversi i calciatori che fanno parte della TMP Soccer, l’agenzia di cui è a capo il procuratore in questione. Possibile che si parli dell’ipotesi Mattia Zaccagni, fantasista del Verona.

🚨 | TINTI A CASA MILAN Pochi istanti fa è arrivato a Casa #Milan Tullio #Tinti, agente – tra gli altri – di Mattia #Zaccagni che era già stato precedentemente proposto al club rossonero.

Il nome di Zaccagni era stato già accostato al Milan diversi mesi fa, quando i rossoneri stavano ipotizzando già un colpo per sostituire sulla trequarti Calhanoglu. Il classe ’95 piace molto anche a Napoli e Lazio, anche se ha sempre dichiarato una passione milanista.

Possibile dunque che Tinti e i vertici Milan possano dialogare di Zaccagni, ma non solo. L’agente detiene anche la procura di due calciatori giovani del club rossonero, come Matteo Gabbia e Alessandro Plizzari. Non è da escludere che l’incontro odierno sia stato organizzato per decidere il futuro dei due talenti, con l’ipotesi di mandarli in prestito (Plizzari sicuramente) a giocare con più continuità.