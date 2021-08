Milan, Pioli: “Gruppo difficile ma stimolante. Non vediamo l’ora di iniziare”

Le parole di Pioli al termine dei sorteggi di Champions League sul girone pescato con Atletico Madrid e Liverpool

Ai microfoni dell’ANSA, Stefano Pioli ha commentato il sorteggio di Champions League andato in scena pochi minuti fa. Il Milan ha pescato almeno due avversari molto tosti: l’Atletico Madrid, campione di Spagna in carica, e soprattutto il Liverpool. Ecco le parole del mister: “Vogliamo fare cose importanti, sono club che hanno fatto la storia. E’ un gruppo stimolante, difficilissimo, ma noi siamo il Milan ed è giusto che il nostro nome sia accostato a dei club come noi che hanno fatto la storia. Insieme facciamo 15 Champions League vince. Ce lo aspettavamo, la Champions è questa e non vediamo l’ora di cominciare, proveremo a fare cose importanti“.