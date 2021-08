Sky – Milan, è fatta per Bakayoko: rivelata la cifra del riscatto

Accordo trovato con il Chelsea: Bakayoko torna al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto

Tiemoué Bakayoko sarà di nuovo un calciatore del Milan. Dopo una lunga trattativa, è finalmente arrivato l’accordo con il Chelsea. Come rivelato poco fa da Gianluca Di Marzio sul suo account Twitter, è fatta per questa operazione, l’ennesima del mercato rossonero. Il centrocampista, che completerà quindi il parco dei mediani con Kessie, Tonali e Bennacer (davvero niente male), è atteso in città fra domani e sabato mattina per sostenere il solito iter: le visite mediche, l’idoneità sportiva e infine la firma sul contratto per l’ufficialità dell’affare. La formula dovrebbe essere il prestito con diritto di riscatto. Ancora sconosciute, almeno per adesso, le cifre.

Secondo quanto riporta Manuele Baiocchini, Bakayoko è stato acquistato con la formula del prestito oneroso biennale e con diritto di riscatto a 15 milioni. Se confermate le cifre, sarebbe davvero un’ottima operazione.