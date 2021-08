Museo Mondo Milan, da oggi la riapertura: orari e prezzi biglietti

Il Milan comunica ufficialmente che i tifosi possono recarsi di nuovo nel museo della sede rossonera. Svelati anche orari e prezzi dei biglietti.

Il Milan ha annunciato che da oggi riapre il Museo Mondo Milan, situato presso la sede di via Aldo Rossi e nel quale poter assaporare i 122 anni di storia del club rossonero.

Sono stati svolti dei lavori di ammodernamento per rendere ancora migliore l’esperienza ai tifosi milanisti. Il museo è un concentrato di tanti ricordi, testimonianze e oggetti della gloriosa storia del club. Un luogo suggestivo è sicuramente la sala dei trofei, con 42 coppe presenti. Senza scordare la sala dei palloni d’oro. Presenti oltre 40 teche contenenti cimeli significativi. L’esperienza si può vivere anche in maniera interattiva, grazie a 20 monitor e 14 touch screen integrati che consentono di scoprire curiosità e approfondimenti della storia del Diavolo.

Oltre al Museo Mondo Milan, i visitatori possono recarsi presso il Milan Store e Casa Milan Bistrot, entrambi presenti presso il quartiere generale rossonero.

Orari Museo Mondo Milan

Apertura da venerdì a lunedì, dalle 10.00 alle 19.00

Chiusura il martedì, mercoledì e giovedì (se non match-day infrasettimanale)

Ultimo ingresso a un’ora prima della chiusura

Prezzi Biglietti Museo Mondo Milan

Intero: 15€

Possessori carta CuoreRossonero: 12€

Under 14: 12€

Over 65: 12€

Under 7: ingresso gratuito

Bisogna ricordare che per l’ingresso è necessario essere in possesso del Green Pass con un documento in corso di validità e indossare la mascherina durante tutta la visita. I biglietti sono emessi in modalità open, dunque sono usufruibili per sei mesi dopo il giorno dell’acquisto.