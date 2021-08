Milan-Cagliari, si ritorna a San Siro: venduti 30 mila biglietti

Procede bene la vendita dei biglietti per Milan-Cagliari. A San Siro ci saranno più tifosi rispetto a quelli che hanno assistito a Inter-Genoa.

Il Milan è pronto a fare il proprio debutto stagionale a San Siro. Dopo la vincente trasferta a Genova contro la Sampdoria nella prima giornata di campionato, i rossoneri ricevono il Cagliari in casa.

A causa delle restrizioni Covid lo stadio non potrà essere completamente pieno, ma comunque sugli spalti potranno essere presenti numerosi tifosi. Le regole del Governo prevedono che si possa coprire il 50% della capienza. Il club di via Aldo Rossi fa sapere che sono stati venduti circa 30 mila biglietti.

I milanisti hanno grande voglia di rivedere la squadra dal vivo a San Siro. Domani sera alle 20:45 il Milan cercherà di regalare loro una vittoria contro il Cagliari. Un successo sarebbe importante anche per rispondere all’Inter, vincente sul campo dell’Hellas Verona sabato sera. A proposito dei nerazzurri, erano stati 27.402 gli spettatori a San Siro contro il Genoa per la prima giornata di campionato. I ragazzi di Stefano Pioli potranno godere di un supporto maggiore rispetto a quello avuto da quelli di Simone Inzaghi una settimana fa.

Da ricordare anche che il club ha riaperto il bellissimo Museo Mondo Milan, presente nella sede di via Aldo Rossi e che contiene ricordi indelebili della storia rossonera. Chi si reca a Milano per guardare la partita contro il Cagliari può approfittarne anche per fare visita a Casa Milan.

