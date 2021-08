Milan Femminile, partenza show in campionato: 4-0 al Verona

Grande avvio di stagione in campionato per le ragazze di mister Ganz: subito una vittoria rotonda contro l’Hellas.

E’ iniziato oggi anche il campionato del Milan Femminile. Dopo i playoff sfortunati nella Women Champions League, le ragazze rossonere hanno debuttato questo pomeriggio in Serie A, affrontando in casa le rivali dell’Hellas Verona.

Un avvio davvero scintillante per la squadra di mister Maurizio Ganz, che conferma di essere una delle compagini di maggior talento e qualità del torneo. Il Milan ha infatti demolito le resistenze del Verona con un perentorio 4-0 meritato e senza appelli.

Già nel primo tempo le rossonere avevano indirizzato decisamente l’incontro. Tra il 23′ ed il 24′ minuto sono arrivate le prime reti stagionali: prima Valentina Giacinti con un destro secco e poi Valentina Bergamaschi con un’azione personale beffavano il portiere avversari Gritti. A fine prima frazione arrivava anche il tris di Giacinti su calcio di rigore.

Nella ripresa gioia per Vero Boquete, una delle migliori in campo, abile al 53′ a finalizzare un gran bel contropiede del Milan. Punteggio inequivocabile che si sarebbe anche potuto arrotondare ulteriormente, ma Giacinti e compagne hanno scelto di non punire così severamente le avversarie.

Poker rossonero dunque alla prima di campionato e ottimo segnale alle rivali. Il Milan tornerà in campo sabato 4 settembre in trasferta, sul campo della Sampdoria.