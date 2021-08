Castillejo, messaggio d’addio? “Sempre uno di voi”

Castillejo scrive un post su Instagram che sembra un messaggio di addio. Lo spagnolo è nel mirino del Getafe e potrebbe andar via nelle prossime ore

Per Samu Castillejo sono state ore davvero molto particolari. Ieri le indiscrezioni su una presunta trattativa, molto ben avviata, con il Getafe per la cessione; dopodiché, la decisione di chiudere il proprio account Twitter a causa dei tantissimi insulti ricevuti da lui e dai suoi parenti da alcuni “tifosi”. Immediata la risposta dei veri sostenitori rossoneri sui social, poi confermata anche dai cori e dagli applausi della Curva Sud ricevuti durante il riscaldamento. Castillejo non ha giocato titolare ma Stefano Pioli lo ha inserito in campo praticamente 50 secondi prima del fischio finale, al posto di Giroud. L’allenatore ha dato modo all’attaccante francese di ricevere la giusta standing ovation, ma chissà se sia stato anche un modo per concedere a Samu l’ultimo saluto a San Siro.

Dopo la partita, è arrivato anche il post su Instagram che non fa altro che alimentare questo possibile scenario. “Sono e sarò sempre uno di voi“, ha scritto come didascalia alle foto che lo ritraggono durante il riscaldamento a ringraziare i tifosi per i cori e per il sostegno. In molti sui social in questi minuti lo hanno interpretato come un chiaro segnale d’addio: il Getafe lo vuole e in Spagna raccontano di una trattativa in fase di definizione. Lo scopriremo solo nelle prossime ore. Se lui dovesse andar via davvero, il Milan potrebbe chiudere per Faivre e magari anche per Corona.