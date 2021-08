Prima gioia su punizione: Tonali come Pirlo | VIDEO

Il primo gol in rossonero di Sandro Tonali, su punizione, ricorda quello di Andrea Pirlo. I tifosi sui social, letteralmente scatenati, non hanno molti dubbi

Dopo una lunga e nuova trattativa, Sandro Tonali è diventato ufficialmente un giocatore del Milan. Il centrocampista, come più volte raccontato, ha deciso di ridursi l’ingaggio. Un segnale, che ha fatto capire come a Milanello si sia presentato un giocatore diverso rispetto a quello della passata stagione.

Il Covid-19, la mancanza di preparazione e soprattutto il peso del grande investimento non hanno aiutato Tonali ad esprimere il meglio di se. Dal primo giorno di ritiro, però, si è presentato un nuovo calciatore, libero mentalmente e con meno responsabilità addosso.

Tonali ha cambiato passo in allenamento, come sottolineato da Stefano Pioli, e così anche in campo i tifosi hanno potuto ammirare tutto il suo talento. Contro la Sampdoria ha giocato la sua miglior partita da quando veste il rossonero. 90 minuti a testa alta, con un finale alla Kessie. Contro il Cagliari si è ripetuto, prendendo per mano la squadra e realizzando un grandissimo gol su punizione.

Punizione alla Pirlo

Un gol, il primo in maglia rossonera, che chiaramente ha fatto la storia. Una rete che Sandro, vero cuore rossonero, non dimenticherà mai. Faranno fatica a farlo anche i tifosi, che sui social si sono letteralmente scatenati. Il motivo? Il gol di Tonali è praticamente identico a quello realizzato da Pirlo, contro il Parma, nella stagione 2001-2002. I due calciatori, forse, hanno ben poco in comune ma le due reti sono davvero simili.

