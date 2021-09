Cosmi su Messias: “Mai visto un professionista così. E’ pronto per il Milan”

L’allenatore, che lo ha allenato nel finale della scorsa stagione è sicuro: “E’ pronto per il Milan e per la Champions”.

Serse Cosmi, ex allenatore del Crotone, ha raccontato alla Gazzetta il talento del nuovo acquisto del Milan, Junior Messias. L’allenatore umbro ha allenato il calciatore negli ultimi sei mesi della scorsa stagione, che con lui ha fatto vedere tutte le sue capacità: “Ha tante qualità, ha straordinarie doti tecniche e grande duttilità tattica. Ha fisico e soprattutto valori umani eccezionale. Fino a 25 anni frequentava il calcio minore, ma io non ho mai visto un professionista così esemplare, inattaccabile. Uno che arriva al campo due ore prima e se ne va tra gli ultimi. Ha capito che l’occasione doveva essere sfruttata e ha dato tutto se stesso”.

Cosmi ha poi assicurato che il brasiliano è pronto per il Milan e per la Champions: “Certo. Mi stupisce anzi che non ci siano state altre squadre di vertice a essersi interessate a lui. Dissi subito che poteva giocare in una delle prime otto del campionato. E’ bravo sulle palle inattive, ha progressione, vede la porta, si inserisce e ha un buon tiro. E poi è il classico mancino brasiliano, tecnicamente di altissimo livello”.