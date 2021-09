Scaroni: “Milan, mercato e bilancio ok. Stadio? Siamo pronti”

Scaroni è tornato a parlare del tema stadio, dicendosi fiducioso sulla realizzazione del progetto. Ha commentato anche il mercato del Milan.

Terminata la sessione estiva del calciomercato, è Paolo Scaroni a fare il punto della situazione in casa Milan. Il presidente rossonero ha parlato al TG3.

Commentando la campagna acquisti-cessioni, si è detto soddisfatto: «Il Milan è stato molto attivo sul mercato e ha fatto molte cose per soddisfare i tifosi. Tutto è stato fatto prestando attenzione alla sostenibilità economica. Abbiamo fatto un mercato sapendo che i conti devono essere in ordine».

Successivamente Scaroni è stato interpellato sul nuovo stadio, tema che gli è molto a cuore e sul quale si è impegnato in prima persona: «Noi siamo prontissimi e anche il Comune penso lo sia. Ho avuto rassicurazioni dal sindaco Sala. Con le correzioni che abbiamo apportato, il nostro progetto va bene. Anche l’opposizione è favorevole e dunque mi sento tranquillo su questo fronte. Le cose avverranno in tempi brevi».

A proposito di stadi, il presidente del Milan spera che prossimamente venga dato l’ok per accogliere più persone sulle tribune in Italia: «Vogliamo gli impianti aperti al 100% e non solo al 50%. Non capisco perché in Inghilterra siano pieni al 100% e in Italia no. A Klagenfurt per Milan-Real Madrid lo stadio era pieno di gente, senza mascherina tra l’altro».