Pelé sottoposto ad una operazione: “Ho un tumore”

La leggenda del calcio mondiale ha dato una notizia terribile a tifosi e non. Pelé è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per una lesione sospetta al colon.

È una notizia che ha spiazzato tutto il mondo quella comunicata da Pelé circa un’ora sul suo profilo Instagram. L’ex calciatore brasiliano ha dato il triste annuncio: gli è stato diagnosticato un tumore al colon.

Ecco cosa ha scritto la leggenda sudamericana: “Grazie a tutti per il supporto, tranquilli sto bene. Lo scorso sabato sono stato sottoposto ad un intervento chirurgico per una lesione sospetta al colon. Con questa operazione mi è stato diagnosticato un tumore – afferma il campione –, lo supereremo. Questa partita voglio giocarla con il sorriso e tanta gioia per amore verso la mia famiglia e verso tutti i miei amici”.

Già la scorsa settimana la leggenda del calcio era stato portato in ospedale per gli esami di routine.