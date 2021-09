Belgio, Saelemaekers ancora protagonista: è suo l’assist del vantaggio | VIDEO

Ancora una gara da protagonista per il rossonero Alexis Saelemaekers con la sua Nazionale. L’esterno belga ha contribuito al vantaggio dei Red Devils

Continua ad andare a gonfie vele il cammino di Alexis Saelemaekers con il suo Belgio. Se agli Europei l’esterno rossonero aveva sofferto la delusione per la mancata convocazione, stessa cosa non si può dire adesso. Alexis ha ricevuto la chiamata di Roberto Martinez per le qualificazioni ai prossimi Mondiali e sta dimostrando di meritare abbondantemente quel posto da titolare tra i Red Devils belgi.

Nella seconda gara del girone di qualificazione, contro la Repubblica Ceca, Saelemaekers ha messo a segno un bel gol su assist dell’ex rivale Romelo Lukaku. Stasera, contro la Bielorussia, l’ala rossonera ha servito l’assist per il vantaggio del Belgio attraverso un tunnel sull’avversario. Una giocata di assoluto livello! Il compagno servito è stato Dennis Praet che ha segnato l’1-0 in favore della formazione di Martinez.

Insomma, Alexis Saelemaekers si sta conquistando con le unghia e con i denti la fiducia dell’allenatore spagnolo. Il rossonero vuole la sua Nazionale e vuole imporsi per i prossimi anni a venire come uno dei fedelissimi. Un pò come fatto con il Milan e con Stefano Pioli. Arrivato in punta di piedi dall’Anderlecht è oggi il titolare offensivo della fascia destra. Saelemaekers è un combattente e lo si vede semplicemente vedendolo correre in campo. Da l’anima per la maglia e per la squadra.