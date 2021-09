Footyheadlines – Milan, svelata la maglia “Puma Street Soccer” | FOTO

Il Milan e i suoi tifosi avranno presto una nuova maglia. Il sito Footyheadlines ha svelato la maglia di Puma , versione ‘Street Soccer’

Ancora una maglia del Milan. Ben presto dovrebbe essere presentata una maglia, firmata Puma, versione ‘Street Soccer’. L’anticipazione, anche in questa circostanza, è stata dal portale specializzato ‘Footyheadlines’, che ha mostrato in anteprima la divisa rossonera. Una divisa che non verrà indossata durante le partite ufficiali ma sarà venduta solamente come prodotto Lifestyle.