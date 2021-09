Kjaer in gol con la Danimarca, ora il rinnovo: il Milan fissa l’incontro

Kjaer nel tabellino dei marcatori di Danimarca-Israele 5-0. Il difensore del Milan adesso attende il rinnovo del contratto con il club.

Era stato accolto con un po’ di scetticismo nel gennaio 2020, ma Simon Kjaer ci ha messo poco a spazzare ogni dubbio. Si è ben presto imposto come titolare e leader della squadra.

Il Milan lo ha riscattato dal Siviglia e adesso vuole prolungargli il contratto in scadenza a giugno 2022. Il 32enne difensore danese è ritenuto fondamentale e la dirigenza intende presto discutere del rinnovo.

Il Corriere dello Sport oggi scrive che in questi giorni Paolo Maldini e Frederic Massara dovrebbero incontrare l’agente di Kjaer. Non sembrano esserci dubbi sulla volontà delle parti di arrivare un accordo. Il calciatore è felicissimo al Milan, dove è rinato dopo sei mesi difficili all’Atalanta e dove sta probabilmente vivendo i migliori momenti della sua carriera.

Kjaer attualmente percepisce uno stipendio da circa 2,5 milioni di euro netti a stagione. Il CorSport scrive che la società rossonera è disposta a concedergli un aumento. La trattativa dovrebbe svilupparsi senza grossi problemi e con tempistiche non lunghe. Non siamo certamente di fronte a una situazione simile a quella di Franck Kessie o a quelle passate della coppia Donnarumma-Calhanoglu.

In attesa dell’incontro tra l’agente e il Milan per il rinnovo, Kjaer ha segnato un gol nella vittoria della Danimarca per 5-0 su Israele. Un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato ha trafitto il portiere avversario. Il difensore rossonero è prontissimo in vista dei prossimi impegni della squadra contro Lazio, Liverpool e Juventus.