Vieri è pazzo di Haaland: “Nemmeno Van Basten come lui a 20 anni”

Vieri ha grande ammirazione nei confronti di Haaland, stella del Borussia Dortmund e centravanti dal grande futuro. Lo incorona senza freni.

Non c’è dubbio sul valore di Erling Haaland, che dopo aver stupito tutti con la maglia del Red Bull Salisburgo si è ripetuto anche con quella del Borussia Dortmund. È un goleador pazzesco.

Non ha sofferto minimamente il passaggio dall’Austria alla Germania, dove il livello è decisamente più alto. E si è ripetuto anche in Champions League a suon di reti. In giallonero finora ha collezionato 63 reti e 18 assist in 65 partite giocate. Ha solo 21 anni, ma il bomber norvegese è già un campione e ha ulteriori margini di miglioramento.

Christian Vieri, che in carriera è stato un grande centravanti, nell’ultimo appuntamento della Bobo TV su Twitch ha speso parole importanti nei confronti di Haaland: «Negli ultimi 20-30 anni mai visto un attaccante 20enne forte come lui, nemmeno van Basten era forte quanto Haaland».

Vieri ha grande ammirazione per la stella del Borussia Dortmund ed evidenzia cosa lo colpisce: «Sembra abbia 3-4 volte la forza fisica degli altri, quando calcia in porta ha una potenza incredibile. Anche quando gioca con la squadra, sa quando darla di prima. Cos’altro deve dimostrare? È più bravo di tutti in tutto, anche quando scatta è incredibile».

Haaland sembra destinato ad avere una carriera luminosa. Sta già facendo molto adesso, però il bello deve ancora venire. Nell’estate 2022 potrà partire per 70 milioni di euro, il valore della clausola di risoluzione inserita nel contratto, e sarà interessante vedere quale squadra se lo assicurerà.